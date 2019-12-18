صورة محمد رجب في كواليس مسلسل "الأخ الكبير"

نشر الفنان محمد رجب عبر حسابه الشخصي على موقع " إنستجرام" صورا من كواليس تصوير مسلسل "الأخ الكبير".



وظهر رجب، فى الصورة بصحبه راندا البحيرى، وعلق عليها قائلا "من كواليس مسلسل الأخ الكبير".



"الأخ الكبير"، مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة "سينرجي"، من بطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.