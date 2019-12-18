رصد 15 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت رصد كافة المخالفات ورفع السيارات والدراجات النارية المهملة والمتروكة بالشوارع.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن رصد 15 سيارة متروكة ودراجة نارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 7 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات نارية بدون تراخيص ولوحات.



حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.



يأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.