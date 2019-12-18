السياحة: نصف مليون جنيه شرط لتراخيص المنشآت

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن الجمعية العمومية طالبت بحظر الترخيص للمنشآت "المطاعم" بالمحافظات السياحية «القاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، والإسكندرية»، إلا للمنشآت التى يزيد رأسمالها عن نصف مليون جنيه، حفاظا على مستويات المنشآت السياحية وسمعة السياحة المصرية.



وأكد المصرى، في تصريحات صحفية، أن مجلس إدارة الغرفة لا يتوانى عن الحفاظ على مقدرات أعضاء الغرفة، ويسعى لتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات، مشيدا بالتعاون مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وبقطاعات الوزارة الأخرى.



وأضاف رئيس غرفة المنشآت السياحية، فى كلمته بالجمعية العمومية، أن المجلس رغم المعوقات التى تواجه القطاع السياحي، يواصل تحركه الدؤوب مع الجهات المعنية المختلفة ذات الارتباط المشترك بالسياحة، لرفع الكثير من الأعباء على قطاع المطاعم والمنشآت السياحية، من خلال التعاون التوثيق مع هذه الجهات.



وأشار المصرى، إلى أن مجلس إدارة الغرفة سيواصل المساعى والجهود لحل مشكلات المنشآت السياحية مع الحماية المدنية، كما يتم حاليا وضع حلول لكثير من المشكلات التى تعوق المنشآت السياحية من قبل الحماية المدنية والأمن الصناعى وشرطة السياحة وغيرها.