أداء فاتر لأسعار الذهب مع ترقب المستثمرين تفاصيل اتفاق تجاري

سجلت أسعار الذهب أداء فاترا إلى حد كبير، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما نزل البلاديوم من ذروة قياسية سجلها في الجلسة الماضية.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1477 دولارا للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1481.70 دولار.



وهبط البلاديوم 0.5% إلى 1944.13 دولار للأوقية، لينزل من أعلى مستوى على الإطلاق عند 1998.43 دولار الذي بلغه في الجلسة السابقة.



وارتفعت الفضة 0.3% إلى 17.05 دولار للأوقية بينما تقدم البلاتين 0.2% إلى 929.60 دولار للأوقية.