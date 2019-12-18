الرادار يضبط 1350 مخالفة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط السائقين الذين يقودون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، بمداخل ومخارج القاهرة الكبرى؛ للحد من الكوارث والحوادث.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1350 مخالفة التقطها الرادار بالطرق السريعة خاصة بالسرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.



حُرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.