التحقيق في انتحار شاب بسبب أزمة نفسية بالبدرشين

تواصل النيابة العامة بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة انتحار شاب داخل منزله شنقًا، بسبب أزمة نفسية يمر بها، بمنطقة البدرشين.



كان ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين، تلقوا إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "إ. ه"، شاب في العقد الثالث من عمره، وبه آثار خنق.



انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص وسؤال أهليته، تبين إقدام المتوفي على الانتحار لمروره بأزمة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.