بعد أزمتها مع دينا الشربيني بسبب عمرو دياب.. نجلاء بدر: "ارحمونا بقى"

أعربت الفنانة نجلاء بدر، عن استيائها بسبب تداول الشائعات حول غضب الفنانة دينا الشربيني منها بسبب حبها للمطرب عمرو دياب.



ونشرت نجلاء صورة تجمعهم سويا، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "طب أنا بعشق دينا الشربيني وبحب عمرو دياب وبحترمهم جدا ارحمونا بقى".



جاء ذلك على خلفية تصريحاتها في برنامج أثناء الإجابة عن سؤال حول سر غضب زميلتها دينا الشربيني.



وقالت نجلاء: "ليه دينا تغضب مني، هو أنا اتصورت مع عمرو دياب".



وتابعت نجلاء بدر: "ليس هناك خلاف بيني وبين دينا، هي إحدى الممثلات اللاتي تجمعني بها صداقة قوية".