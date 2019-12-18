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حوادث

"لواء الثورة" و"فض رابعة" أبرز محاكمات اليوم

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:29 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، عدد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم ولواء الثورة 2"، ونظر قضية "فض اعتصام رابعة".

- محاكمة 37 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة"

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية".
وقضت المحكمة في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهمًا من بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها؛ تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


- محاكمة المتهمين بسحل وقتل "زين العابدين" في بولاق

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، محاكمة 10 متهمين بسحل الشاب "زين العابدين. ز"، وقتله بشوارع بولاق الدكرور.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، سحلوا وقتلوا المجني عليه زين العابدين علي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واقترنت تلك الجناية بهتك عرض المجني عليه بالقوة، بأن اعتدوا عليه باستخدام أسلحتهم البيضاء، مجردين إياه من ملابسه كاشفين عن عورته، بقصد إزهاق روحه.


- نظر قضية "أحداث المغارة بسوهاج"

تنظر محكمة النقض، القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المغارة بسوهاج" بعد أن قضت المحكمة في 3 يوليو الماضي بقبول طعن 66 متهمًا في القضية.
ويعد تصدي محكمة النقض يجعلها محكمة موضوع من المرة الأولى في حالة قبول الطعون وإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، والذى نشر بالجريدة الرسمية 27 أبريل 2017 وأصبح ساريا منذ اليوم التالى لنشره.
كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت غيابيًا وحضورًيا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" في مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربًا.
تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.


- محاكمة المتهمين بـ"حسم ولواء الثورة 2"

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حسم 2 ولواء الثورة".
نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2 اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية لواءالثورة عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
وتعد هذه القضية من أكبر قضايا حركتي حسم ولواء الثورة التابعتين لجماعة الإخوان، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعة داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية.
وتضمنت اعترافات المتهمين في القضية الكشف عن كيفية تشكيل خلايا محافظة القليوبية، ومحطات تنفيذ اغتيال ضابط الأمن الوطني إبراهيم العزازي.

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