العراق: إطلاق سراح 2700 من المتظاهرين

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق سراح 2700 متظاهر كانت قد اعتقلتهم القوات الأمنية منذ الأول من أكتوبر الماضي.



وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي، أن "الهيئات التحقيقية المكلفة بالنظر في ‏قضايا التظاهـرات، أعلنت عن إطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين لغاية ‏اليوم الأربعاء".



وأضاف: "ما يزال 107 موقوفين جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم ‏وفق القانون".



