هبوط نيكي بفعل بيانات تصدير ضعيفة وجني الأرباح

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أن صادرات الاقتصاد المعتمد على التجارة انكمشت للشهر الثاني عشر على التوالي في ظل حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين ما يهدد بانكماش في الربع الأخير من العام، في الوقت الذي باع فيه مستثمرون الأسهم لجني أرباح.



وهبط المؤشر نيكي 0.55% ليصل إلى 23934.43 نقطة وقاد الاتجاه النزولي قطاعا الصناعة والرعاية الصحية. وخلال الجلسة، هبط المؤشر 0.61% وهي أكبر خسارة خلال اليوم بالنسبة المئوية منذ الرابع من ديسمبر.



ولامس نيكي أعلى مستوى منذ الرابع من أكتوبر 2018 أمس الثلاثاء.



وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% مسجلا 1738.40 نقطة، ويوم الثلاثاء سجل أعلى مستوى منذ العاشر من أكتوبر 2018.