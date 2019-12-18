استقرار سعر الدولار في "المركزي" وتراجعه في 4 بنوك

سجل سعر الدولار اليوم، استقرارا مع بداية تعاملات اليوم، طبقا لنشر أسعار البنك المركزي، وسجل السعر طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.



وطبقا لآخر تحديث.. تراجع سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، البنك الأفريقي الدولي، بمقدار قرش واحد ليسجل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.



وفي بنك قناة السويس، تراجع الدولار بمقدار ثلاثة قروش قياسا بسعر الأمس ليسجل 15.97 جنيه للشراء 16.06 جنيه للبيع، في حين استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 15.98جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.



واستقر الدولار في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 16 جنيها للشراء و16.10 جنيه للبيع، كما استقر في المصرف المتحد ليسجل 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.



ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأمريكية وتراجع الطلب عليها انخفض سعرها.