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مصر

التخطيط تعلن فتح باب الاكتتاب في الصندوق الخيري للتعليم

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:17 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن فتح شركة "إن آي كابيتال" القابضة، باب الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، "التعليم حياة" بمبلغ 100 جنيه قيمة اسمية للوثيقة بحد أدنى وثيقة واحدة وبدون حد أقصى.

وفي هذا الإطار قالت الوزيرة إن صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم تم إنشاؤه بغرض إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى المواطن المصري من خلال التعليم إيمانًا من الدولة بأثر التعليم في إحداث طفرة اجتماعية للوطن والمواطن، إضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق الأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

وأضافت أن صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم "التعليم حياة" يعتبر أول صندوق استثمار خيري لدعم التعليم في مصر بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية، ويتاح لمختلف الشركات والمؤسسات والأفراد الاكتتاب في وثائقه من خلال كافة فروع بنكي مصر والقاهرة داخل وخارج مصر.

ومن جانبه قال محمود منتصر، رئيس مجلس إدارة الصندوق، والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، إن الصندوق يعكس توجه الدولة نحو بناء أجيال مستنيرة وتطوير المنظومة التعليمية لينعكس ذلك على رخاء الشعب المصري وبناء مستقبل يلائم مكانة مصر عالميًا.

وفي السياق ذاته، أعرب محمد متولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال القابضة، عن سعادته بالمشاركة في طرح وإدارة هذا الصندوق الوطني الخيري الذي يمهد الطريق نحو مستقبل أفضل لمصر والمواطن المصري.

ويضم مجلس إدارة الصندوق عدد من الشخصيات ذات التأثير في مجال التعليم والخدمات المالية وهم: محمود منتصر رئيسًا، والدكتور أحمد عكاشة، والدكتورة ليلى إسكندر، وحسام الدين عبد الوهاب، والدكتورة سلمى البكري، والدكتورة داليا عبد القادر، والدكتورة دينا البرعي، ورؤوف غبور، وصادق السويدي.

وقد تم إسناد إدارة الصندوق لشركة “إن آي كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية بما يعزز التزام الصندوق بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، ويُصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوي بنشاطه كما ينشر قوائمه المالية، وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق. كما سيقوم الصندوق بإنشاء موقع على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيري.

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