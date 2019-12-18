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عالم

اليابان تطالب روسيا بإعادة 5 قوارب صيد احتجزتها

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:35 ص
جريدة الدستور
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طالبت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الأربعاء، روسيا بإعادة خمسة قوارب صيد تم احتجازها في المياه القريبة من منطقة "الأراضي الشمالية" على الفور.

وقالت الوزارة إن طواقم القوارب عرضت طواعية ما كان على متنها للحراس أثناء وجودهم في البحر إلا أن الجانب الروسي أكد أنه احتجز القوارب بغرض التفتيش.

وأضافت الوزارة أنها قدمت احتجاجا لنظيرتها الروسية بشأن هذه الواقعة، موضحة أن تعامل موسكو مع القضية يتعارض مع الموقف القانوني لليابان في منطقة "الأراضي الشمالية".

وأشارت الوزارة - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن.إتش.كيه." - إلى أنها طلبت من الجانب الروسي إعادة القوارب وطواقمها لأسباب إنسانية.

بدورهم، قال مسئولون بوزارة الخارجية اليابانية إن القوارب المسجلة لدى جمعية تعاونية لصيد الأسماك في مدينة "نيمورو" بجزيرة "هوكايدو" تم احتجازها من قبل حرس الحدود الروسي أمس الثلاثاء.

وأفادت تقارير إعلامية بأن سلطات حرس الحدود الروسية اقتادت القوارب اليابانية إلى جزيرة "كوناشيري" وهي جزيرة متنازع عليها وتسيطر عليها روسيا.

يشار إلى أن اليابان وروسيا تتنازعان منذ عقود حول أربع جزر استولى عليها الاتحاد السوفيتي في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وتطالب اليابان بجزر "كوريل" التي تديرها روسيا وتطلق عليها طوكيو اسم "الأراضي الشمالية".

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