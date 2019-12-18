الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 21 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 11 21

شبين الكوم 11 21

طنطا 11 20

دمنهور 11 20

الإسكندرية 11 21

بلطيم 12 20

مطروح 12 20

السلوم 10 20

سيوة 09 19

بورسعيد 15 19

دمياط 13 19

الزقازيق 12 21

الإسماعيلية 11 21

السويس 11 20

العريش 11 19

رفح 10 19

رأس سدر 12 21

نخل 03 15

نويبع 15 19

طابا 09 17

كاترين 02 11

الطور 13 20

شرم الشيخ 15 21

الغردقة 14 23

مرسى علم 16 23

الفيوم 10 21

بني سويف 10 21

المنيا 10 20

أسيوط 10 20

سوهاج 10 21

قنا 09 21

الأقصر 10 23

أسوان 12 24

أبوسمبل 13 23

الوادي الجديد 12 22

شلاتين 18 23

أبورماد 17 24

حلايب 19 23

رأس حدربة 19 23