إصابة 7 أشخاص في زلزال جنوب غربي الصين

أصيب ما لا يقل عن 7 أشخاص في زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة نايجيانغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.



وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 14 كيلومترا بمحافظة "زيقونغ" صباح اليوم الأربعاء بتوقيت بكين، وأنه تم إرسال طاقم طبي ورجال الإطفاء للقيام بعمليات الإنقاذ، بينما تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.



وأضافت السلطات أنه تم تفعيل خطة الاستجابة للطوارئ من جانب إدارة السكك الحديدية بالمقاطعة، بما في ذلك حد السرعة وفحص نظام التشغيل ما أدى إلى تأخير بعض القطارات.