زلزال بقوة "5 ريختر" يضرب اليابان

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة قريبة من جزيرة أوكيناوا فى اليابان، صباح اليوم الأربعاء.



وأفاد مركز ألأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومترا تحت سطح الأرض حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



ولم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) كما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية على الفور.