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مصر

اليوم.. بدء أعمال المنتدى "المصرى الإيطالى"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:19 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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تبدأ اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى المصري الإيطالي، تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة، ووزير التجارة والصناعة، بمشاركة أكثر من 15 شركة إيطالية طلبت الاستثمار في قطاعات الصوامع واللوجستيات والسلاسل التجارية، والتصنيع الغذائي، بهدف الاستثمار في السوق المحلية.

وتعقد أعمال المنتدى خلال الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء كرعاة، وسيتم استقدام شركات من إيطاليا، وشركات إيطالية عاملة فعليًا في مصر، بالإضافة إلى شركات مصرية يمكن أن تكون شركاء للجانب الإيطالي.

ويزور الجانب الإيطالي في ختام الفعاليات، المتحف المصري الكبير.

يذكر أنه تم عقد المنتدى التجاري الأول بين مصر وإيطاليا ـ الفرص الاستثمارية في مدينة نابولي بإيطاليا في منتصف شهر سبتمبر الماضي، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وبحضور كبرى الشركات المصرية.

وتم خلال المنتدى توقيع مذكرة نوايا بين الحكومة المصرية والإيطالية ممثلة في حكومة كمبانيا تتناول الوثيقة التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التأهيل الفني وتبادل الخبرات وتدعيم الاستثمار وروافده بين مصر وإيطاليا.

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