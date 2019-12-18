ما الذى يجمع يوسف الشريف ونجم البرازيل دانى ألفيس؟

اصطحب النجم يوسف الشريف، وزوجته، النجم البرازيلي داني ألفيس مدافع ساو باولو وصديقته، على عشاء فاخر في أحد المطاعم المطلة على نهر النيل.



ونشر "الشريف"، مجموعة من الصور التي تجمعهما داخل المطعم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ ليظهر الرباعي وهم في انتظار تناولهم الطعام.



وشارك النجم البرازيلي داني ألفيس مدافع ساو باولو، متابعيه عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مجموعة جديدة من صور زيارته للأهرامات، مع زوجته الموديل خوانا سانز.



يذكر أن داني ألفيس جاء منذ يومين مع صديقته في زيارة إلى مصر؛ للترويج للسياحة المصرية، زار خلالها العديد من الأماكن السياحية، أبرزها الأهرامات المصرية.