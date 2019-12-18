الغرفة التجارية بالبحر الأحمر: انخفاض أسعار اللحوم بالمحافظة

قال أحمد حسين حسان رئيس الشعبة النوعية للمواد الغذائية في غرفة البحر الأحمر التجارية، إن سوق البروتين الحيواني عموما في المحافظة شهد انخفاضا منذ مطلع الشهر الجاري، ما أدى إلى توافر العرض عن الطلب منها، بالإضافة إلى استقرار أسعار مختلف أنواع الطيور من البط البلدي المسكوفي ٥٠ جنيها، والأرانب ٥٥ جنيها، وجوز الحمام الوسط ٥٤جنيها، والبط المولار ٣٧ جنيها.



وأشار "حسان" إلى أن سعر الدواجن الحية البيضاء يتراوح الكيلو منها بين ٢٧ إلى ٢٨جنيها، مقابل ٣٧ إلى ٣٨ جنيها القائم البلدى مزارع صنف الساسو الأحمر والبلدي الفلاحي.



وأفاد "حسان"، في تصريحات له، أنه في العموم نمط استهلاك غالبية المواطنين في المحافظة يتجة لطلب الأسماك؛ نظرا لطبيعة المحافظة الساحلية، وإتاحة جغرافيا الأرض في المراكز والمدن للتربية المنزلية من الطيور، لافتا إلى أن أسعار اللحوم البلدية انخفضت نسبة الطلب عليها ١٠٪ عن مستواها في ذات الفترة شهر أكتوبر الماضي، مما أثر سلبا على مستوى العام للحوم الحمراء من الجاموسي والبقري بين ١٠ إلى ٢٠ جنيهًا في الكيلو للمستهلك؛ لتصل في منافذ الخاصة بالغرفة أو سيارات منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بين ٨٥ جنيهًا، و٩٠ جنيهًا للكيلو المدبوح البلدي.



ورحب رئيس غذائية البحر الأحمر بقرار وزارة التموين مطلع الشهر الجاري، الخاص بتخفيض سعر اللحوم من ٨٥ إلى ٨٠ جنيها، مما ساهم في تراجع سعر العجول والماشية في القائم إلى ٤٥ و٥٢ جنيها الكيلو الجاموسى والبقرى، متزامنا مع تراجع الاستهلاك الإجمالي بالمحافظة.



وأوضح أن الحكومة كانت قد استوردت عجول حية من روسيا وأوكرانيا مؤخرا يتم تربيتها لمدة شهرين وثلاثة فى المحجر البيطري بالموانىء السويس والعين السخنة وسفاجا، على أن يتم ذبحها بعد ذلك محليا في المجازر وتأخذ الختم المحلي، مشيرا إلى أنها تتسم بنفس الطعم والمذاق البلدي العادي ولا يستطيع المستهلك العادي أن يتم التفرقة بينهما.



ونوة رئيس شعبة غذائية البحر الأحمر إلى أن سعر البلدي من اللحوم المحلية العادية يتراوح في المحافظة بين ١٢٠إلى ١٣٠جنيها سواء البقرى أو الجاموسى للمستهلك في محال القطاع الخاص، بينما يتداول كيلو اللحم الجملي بين ٩٠ ؟إلى١٠٠ جنيه الكيلو.



وحول اللحوم المجمدة المستوردة من البرازيل أو أستراليا أو نيوزلاند، قال "حسان" إن انخفاض القوى الشرائية لغالبية الأسر في المحافظة وتوافر الأسماك واللحوم البلدية والدواجن مؤخرًا يصب لصالح الطلب على اللحوم المجمدة، وتراجعها بين ٨ إلى ١٠ جنيهات في الكيلو؛ نظرا لتوفير تكلفة النقل في المحافظة عن غيرها من المحافظات البعيدة عن الموانىء والتي تتداول بين ٥٨ جنيهًا في الكتلة، و٦٢جنيها للقطع، والمفروم ٢٩.٥جنيه وزن ٥٠٠ جرام، والشاورمة ٦٨جنيهًا، والبفتيك ٦٩جنيهَا وزن ٨٠٠ جرام، والكبدة الأمريكى وزن ٤٠٠ جرام بـ٢٠جنيها، ووزن ٥٠٠ جرام بـ٢٣ جنيهًا.