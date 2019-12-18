-
الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الموافق 21 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الغرفة التجارية بالبحر الأحمر: انخفاض أسعار اللحوم بالمحافظة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:08 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
طباعة
قال أحمد حسين حسان رئيس الشعبة النوعية للمواد الغذائية في غرفة البحر الأحمر التجارية، إن سوق البروتين الحيواني عموما في المحافظة شهد انخفاضا منذ مطلع الشهر الجاري، ما أدى إلى توافر العرض عن الطلب منها، بالإضافة إلى استقرار أسعار مختلف أنواع الطيور من البط البلدي المسكوفي ٥٠ جنيها، والأرانب ٥٥ جنيها، وجوز الحمام الوسط ٥٤جنيها، والبط المولار ٣٧ جنيها.

وأشار "حسان" إلى أن سعر الدواجن الحية البيضاء يتراوح الكيلو منها بين ٢٧ إلى ٢٨جنيها، مقابل ٣٧ إلى ٣٨ جنيها القائم البلدى مزارع صنف الساسو الأحمر والبلدي الفلاحي.

وأفاد "حسان"، في تصريحات له، أنه في العموم نمط استهلاك غالبية المواطنين في المحافظة يتجة لطلب الأسماك؛ نظرا لطبيعة المحافظة الساحلية، وإتاحة جغرافيا الأرض في المراكز والمدن للتربية المنزلية من الطيور، لافتا إلى أن أسعار اللحوم البلدية انخفضت نسبة الطلب عليها ١٠٪ عن مستواها في ذات الفترة شهر أكتوبر الماضي، مما أثر سلبا على مستوى العام للحوم الحمراء من الجاموسي والبقري بين ١٠ إلى ٢٠ جنيهًا في الكيلو للمستهلك؛ لتصل في منافذ الخاصة بالغرفة أو سيارات منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بين ٨٥ جنيهًا، و٩٠ جنيهًا للكيلو المدبوح البلدي.

ورحب رئيس غذائية البحر الأحمر بقرار وزارة التموين مطلع الشهر الجاري، الخاص بتخفيض سعر اللحوم من ٨٥ إلى ٨٠ جنيها، مما ساهم في تراجع سعر العجول والماشية في القائم إلى ٤٥ و٥٢ جنيها الكيلو الجاموسى والبقرى، متزامنا مع تراجع الاستهلاك الإجمالي بالمحافظة.

وأوضح أن الحكومة كانت قد استوردت عجول حية من روسيا وأوكرانيا مؤخرا يتم تربيتها لمدة شهرين وثلاثة فى المحجر البيطري بالموانىء السويس والعين السخنة وسفاجا، على أن يتم ذبحها بعد ذلك محليا في المجازر وتأخذ الختم المحلي، مشيرا إلى أنها تتسم بنفس الطعم والمذاق البلدي العادي ولا يستطيع المستهلك العادي أن يتم التفرقة بينهما.

ونوة رئيس شعبة غذائية البحر الأحمر إلى أن سعر البلدي من اللحوم المحلية العادية يتراوح في المحافظة بين ١٢٠إلى ١٣٠جنيها سواء البقرى أو الجاموسى للمستهلك في محال القطاع الخاص، بينما يتداول كيلو اللحم الجملي بين ٩٠ ؟إلى١٠٠ جنيه الكيلو.

وحول اللحوم المجمدة المستوردة من البرازيل أو أستراليا أو نيوزلاند، قال "حسان" إن انخفاض القوى الشرائية لغالبية الأسر في المحافظة وتوافر الأسماك واللحوم البلدية والدواجن مؤخرًا يصب لصالح الطلب على اللحوم المجمدة، وتراجعها بين ٨ إلى ١٠ جنيهات في الكيلو؛ نظرا لتوفير تكلفة النقل في المحافظة عن غيرها من المحافظات البعيدة عن الموانىء والتي تتداول بين ٥٨ جنيهًا في الكتلة، و٦٢جنيها للقطع، والمفروم ٢٩.٥جنيه وزن ٥٠٠ جرام، والشاورمة ٦٨جنيهًا، والبفتيك ٦٩جنيهَا وزن ٨٠٠ جرام، والكبدة الأمريكى وزن ٤٠٠ جرام بـ٢٠جنيها، ووزن ٥٠٠ جرام بـ٢٣ جنيهًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

"الإخوان" تهدد عاصم عبدالماجد بالطرد من تركيا

منذ حوالي 12 ساعة

الباز يكشف: ماذا تستفيد مصر من منتدى شباب العالم؟

منذ حوالي 7 ساعات

بالصور.. استمرار الاحتجاجات العمالية فى فرنسا ضد حكومة ماكرون

منذ حوالي 12 ساعة

الباز: الدولة لم تنفق جنيها على منتدى شباب العالم

الصور

image description

مواجهة السيول والنوات بحى العامرية في الإسكندرية

image description

كلمة الرئيس في ختام #منتدى_شياب_العالم

image description

تكريم الرئيس للشباب في ختام #منتدى_شباب_العالم

image description

تنفيذ 4 قرارات إزالة لعقارات مخالفة بالإسكندرية.. صور

image description

إطلاق "الفصل النموذجي" في مدارس زفتي بالغربية

الأكثر قراءة

شريف شوباشي: حنان ترك كانت بتحضني ومبادئ الشعراوي زائفة

"اللقيط".. بلال فضل عندما يتحول الكاتب لـ"خالتي فرنسا"

لهذه الأسباب.. رفض نجاح الموجى العمل مع عادل إمام

شاب يشرع فى قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالعياط

أيام زمان

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

أيامى فى اللومان.. هكذا عاشت ماجدة الخطيب داخل السجن

لهذه الأسباب.. رفض نجاح الموجى العمل مع عادل إمام

«الإفيهات المجهولة» لـ سهير البابلي.. ولماذا ترى عادل إمام «أفضل كوميديان»؟

نجم الساعة

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

الصحة

كيفية تتجنب الإصابة بالإنفلونزا

دهون البطن تهدد بأمراض خطيرة

الأغذية المصنعة ترفع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

أفضل 6 أنظمة غذاء صحية لخسارة الوزن 2020

الرئيس نيوز

إيران تنفي تقرير منظمة العفو الدولية الأخير عن الوفيات بين المتظاهرين

محكمة إسبانية ترفض تسليم وزير فنزويلي سابق لأمريكا

أسعار الذهب تهبط في مصر بعد نزول الدولار تحت 16 جنيها

الخرطوم: تقدم كبير بمفاوضات سلام جنوب السودان

منوعات

المسيح بين إغوائين.. صُنّاع السينما يصلبون "عيسى" من جديد

"أم وتعول".. السجن لمدرسة مارست الجنس مع طلابها

ضابط أمريكي يجبر مواطنًا على لعق مبولة

روسيا تصنع ألغامًا ذكية وإنسانية جديدة

كشكول

تأكيدا لما نشره "كشكول".. التعليم تتيح التحويل بين شعبتي الثانوية

"منصور": الجامعة الألمانية بالقاهرة توفر كوادر بشرية مؤهلة للمدن الذكية

بتكلفة ٦ مليون جنيه.. "شلتوت" يفتتح مدرسة بجرجا بعد تطويرها

"السيسي" يكرم فريق بجامعة القاهرة أنتج فوط صحية من الموز

إسلام سياسي

لمحاربة التطرف.."الرفاعية" تعلن تدشين مجلتها الدينية الأولى

قيادي تاريخي بالإخوان يفتح النار على الإرهابية "الجماعة في نزعها الأخير والغباء المتحكم فيها"

الطرق الصوفية تفتتح إحتفالاتها بمولد "الإمام الحسين"

سكرتير القرضاوي: تلقيت تهديدات من أحد عناصر الارهابية بسبب كتابة شهادتي عنهم

مقالات الرأي
ماجد حبته
ليبيا ليست قطر.. ولن تكون
د.مينا بديع عبدالملك
البطريرك الذى أعاد النهضة الروحية لكنيسته
القس. رفعت فكرى
الوصايا العشر
سيد عبدالقادر
الصواريخ تعيد كتابة التاريخ
المزيد
ads

الثقافة

صدور ديوان "بدوى يشبه توم هانكس فى cast away" للشاعر سالم أبوشبانة

انطلاق فعاليات مشروع "صنايعية مصر" بثقافة الغربية

الأحد.. "المتفائل" يحتفل بالعام الجديد مع جمهور الإسكندرية

"الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة".. كتاب جديد لـ بيجاد سلامة

صفحتنا ع الفيس بوك