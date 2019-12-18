شاب يشرع فى قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالعياط

أقدم شاب في العقد الثاني من عمره على الشروع في قتل زوجته، حيث سدد إليها طعنه بسلاح أبيض "سكين"، إثر نشوب مشاجرة بينهما لرفضها الرجوع إلى منزل الزوجية بمركز العياط.



كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطار من مأمور مركز شرطة العياط، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة، ووجود مصابة بمنطقة التفتيش غرب بنطاق المركز، وأثناء ذلك وصل ديوان المركز شخص يدعى "أحمد.ص" في العقد الثاني من عمره، وطلب مقابلة رئيس المباحث، وبالتقابل معه أقر بوجود خلافات بينه وبين زوجته، تركت على إثرها منزل الزوجية وتوجهت إلى منزل عائلتها.



وأشار الشاب، أنه توجه بعدها إلى منزل أسرتها لمصالحتها والعودة معها إلى المنزل، لكنها رفضت ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب بسكين؛ محدثًا إصابتها بجروح بفروة الرأس، وتوجه بعدها إلى ديوان القسم لتسليم نفسه.



بالفحص والمعاينة، تبين أن الأهالي قاموا بنقل زوجته إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.