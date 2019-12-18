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حوادث

اليوم.. محاكمة 10 متهمين بسحل شاب وقتله ببولاق الدكرور

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:12 ص
جريدة الدستور
محمد عيسي
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تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بجنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 10 متهمين بسحل الشاب "زين العابدين" 32 سنة، وقتله بشوارع بولاق الدكرور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 18156 لسنة 2018 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين صابر محمد على أبو زيد، 58 عامًا، سائق، عز العرب غنيم محمود، 40 عاما، منجد، صلاح أحمد محمد، 20 عاما، حلاق، حسن صابر محمد، 24 عاما، عامل، كريم سيد عويس، 27 عامًا، سائق، محمود غنيم، 44 عاما، خالد غنيم محمود، أحمد محمد أبو زيد، رجب نادى مرسى، هشام محمد عطا، استعرضوا القوة العنف أمام المجنى عليه "زين العابدين على" والمواطنين، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وفرض السطوة عليهم بأن اعتدوا على المجني عليه وأطلقوا عدة أعيرة نارية من أسلحتهم النارية لمنع أى من المواطنين من التدخل، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه والمواطنين وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر.

وقتل الجناة المجنى عليه "زين العابدين على" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واقترنت تلك الجناية بهتك عرض المجنى عليه بالقوة بأن اعتدوا عليه باستخدام أسلحتهم البيضاء فشلوا مقاومته مجردين إياه من ملابسه كاشفين عن عورته.

ونسبت النيابة لهم حيازة وإحراز بغير ترخيص أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش" وذخائر وأسلحة بيضاء "مطاوى وسكاكين وعصا" دون مسوغ قانونى.

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