أسعار النفط اليوم.. "برنت"بـ66.10 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط فى بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، بأكثر من 2% لتسجل أعلى مستوى لها في 100 يوم، وذلك بدعم من التطورات الإيجابية بشأن الاتفاق التجاري بين أكبر اقتصاديين فى العالم، بالإضافة إلى ترقب إعلان بيانات المخزونات الأمريكية من الخام.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بأكثر من 2%، مسجلًا 66.10 دولار للبرميل، كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير بنحو 1.1% ليسجل 60.55 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين.



وتلقى النفط الدعم من آمال أن تساهم تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في دعم عجلة الاقتصاد مجددًا ومن ثم تعزيز الطلب على الخام.



وتشير التوقعات إلى أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سوف تهبط بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



كما رفع بنك "جي.بي.مورجان" توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري بعد تعميق منظمة أوبك اتفاق خفض الإنتاج.