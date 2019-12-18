استخدامات جديدة لغسالة الأطباق.. تعرفى عليها

صنعت غسالة الأطباق لتنظيف الصحون فقط دون الاستفادة منها بأي شيء أخر، لكنه ظهرت استخدامات أخرى لها جديد بخلاف المعتاد، بحسب موقع "wikihow"، فتعرف على استخداماتها في السطور التالية.



تنظيف أدوات التجميل:

يمكن تنظيف ادوات التجميل بغسالة الأطباق لتوفير الوقت والجهد في محاولات تنظيفها من فرش وأمشاط، فتوضع كلها داخل علبة ذات أقسام منفصلة حوالي مرة كل شهر من أجل إزالة بقايا مساحيق التجميل منها.



تنظيف الخضار:

يستغرق غسل الخضراوات وقتا طويلا في تنظيفها كل واحدة منها على حدة، لكنه عن طريق غسالة الأطباق يمكن غسل الخضراوات والفاكهة بطريقة جيدة، من خلال تشغيلها على دورة الغسيل البارد ثم شطف بالماء، حيث إنه يتم وضع الخضراوات الطرية مثل الطماطم بالدرج الأعلى، أما الصلبة مثل البطاطس ففي الدرج الأسفل.



الطهي بالبخار:

يمكن أستخدام غسالة الأطباق في طهى الطعام بها بالبخار، وذلك عن طريق وضع الخضراوات المقشرة مثل الفاصولياء الخضراء بداخل علبة طعام زجاجية، ثم إضافة كوبًا واحدًا من المياه إليها وتتبليها بالتوابل، والزبدة، وغيرها من مكونات، ثم توضع في الرف العلوي، وتغلق لغسالة جيدا، ثم قومي بتشغيل دورة غسيل عادية، وبعد هذا ستحصلين على خضراوات مطهوة ومتبلة على البخار.