بالصور.. استمرار الاحتجاجات العمالية فى فرنسا ضد حكومة ماكرون

لاتزال الاحتجاجات من النقابات العمالية في فرنسا مستمرة لليوم الثالث عشر على التوالي، مع وجود إضراب عن العمل من هذه النقابات.



ونشرت وكالة الأنباء "رويترز" صورًا تظهر استمرار التظاهرات المنددة بقوانين التقاعد الجديدة التي تريد حكومة ماكرون تفعيلها.



فيما قال رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، إن حكومته تصر على تطبيق إصلاح مزمع فى نظام أجور التقاعد على الرغم من أضراب عام واحتجاجات من جانب نقابات العمال التى تريد إلغاء هذه الخطة.



