نصائح فى المكياج من فيمى جوشى خبيرة تجميل "ماك"

بحسب خبرتها الطويلة بعالم الجمال والميك أب قدمت خبيرة المكياج بعلامة ماك الشهيرة "فيمي جوشي" نصائح للفتيات في عالم الجمال وتياراتها المختلفة بصيحاتها الجديدة أثناء لقائتها الصحفية.



تشجع جوشي التفرد في استخدام الٱطلالات الجمالية عندما يؤخذ الإلهام من مواقع التواصل الاجتماعي، فيجب أن يتم الاختيار بحسب ما يلائم وجه الفتاة دون التأثر بطريقة المكياج التي تعتمدها بعض المؤثرات اليوم، وكذلك توخي الحظر اتجاه بعض الأخطاء التي يقوم بها خبراء التجميل مثل استخدام الهايلايت على منطقة الأنف، أو تحديده بشكل مبالغ فيه.



تنصح جوشي الفتيات بتجربة مستحضرات تجميل عديدة بهدف الوصول إلى المظهر المثالي، لكن ذلك دون شراءها حيث هناك إمكانية للتجربة داخل المتاجر أو الحصول على عينات تجريبية للتأكد منها قبل شرائها.



"vimie"، يعتبر من الأشياء التي تملك قدرة كبيرة على تحويل مظهر المرأة ما يؤثر في نفسيتها، فأحمر الشفاه يمكن أن يغير شكل الوجه بالكامل.



عدم الانصياع وراء أي صيحة جمالية، وتطبيق ما يناسب لون ونوع بشرتك، بعد تنظيفها جيدا والاهتمام بها قبل تطبيق المكياج.



أبرز صيحات المكياج الملائمة لمناسبات نهاية العام:

الأحمر الذي يعتبر من الأكثر استخداما خاصة للشفاه في احتفالات نهاية العام، فيعد من الصيحات التي تتربع على عرش الموضة مع كل يوم، ذلك مع لمسة من مكياج عيون مضيء، لكنه يجب على كل فتاة وضع اللون الأحمر على شفاهها بحرص في اختيار الدرجة المناسبة للون بشرتها.



المكياج السموكي كذلك من أبرز صيحات موضة مكياج نهاية العام.