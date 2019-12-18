اليوم.. النقض تنظر طعن المتهمين بـ"أحداث عنف المغارة بسوهاج"

تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، نظر تصدي المحكمة لموضوع قضية "أحداث عنف المغارة بسوهاج"، والتي يحاكم فيها 66 متهمًا بتهم ارتكاب أعمال إرهابية واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية.





كانت محكمة النقض، أصدرت حكما بتاريخ 3 يوليو الماضي بقبول طعن 66 متهما فى القضية وحددت جلسة اليوم لنظر موضوع القضية.





كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت غيابيا وحضوريا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريا بالمشدد لمدة 15 عاما، و62 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" فى مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربًا.



