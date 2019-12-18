-
الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الموافق 21 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. النقض تنظر طعن المتهمين بـ"أحداث عنف المغارة بسوهاج"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:31 ص
جريدة الدستور
محمد عيسي
طباعة
تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، نظر تصدي المحكمة لموضوع قضية "أحداث عنف المغارة بسوهاج"، والتي يحاكم فيها 66 متهمًا بتهم ارتكاب أعمال إرهابية واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية. 

كانت محكمة النقض، أصدرت حكما بتاريخ 3 يوليو الماضي بقبول طعن 66 متهما فى القضية وحددت جلسة اليوم لنظر موضوع القضية.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت غيابيا وحضوريا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريا بالمشدد لمدة 15 عاما، و62 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" فى مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربًا.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور: المتمرد على الزمالك "هابطله كورة"

منذ حوالي 19 ساعة

العثور على 39 قطعة أثرية بمنزل عاطل في الأقصر

منذ حوالي 10 ساعة

الباز يكشف: ماذا تستفيد مصر من منتدى شباب العالم؟

منذ حوالي 9 ساعات

"الإخوان" تهدد عاصم عبدالماجد بالطرد من تركيا

الصور

image description

مواجهة السيول والنوات بحى العامرية في الإسكندرية

image description

كلمة الرئيس في ختام #منتدى_شياب_العالم

image description

تكريم الرئيس للشباب في ختام #منتدى_شباب_العالم

image description

تنفيذ 4 قرارات إزالة لعقارات مخالفة بالإسكندرية.. صور

image description

إطلاق "الفصل النموذجي" في مدارس زفتي بالغربية

الأكثر قراءة

شريف شوباشي: حنان ترك كانت بتحضني ومبادئ الشعراوي زائفة

"اللقيط".. بلال فضل عندما يتحول الكاتب لـ"خالتي فرنسا"

لهذه الأسباب.. رفض نجاح الموجى العمل مع عادل إمام

شاب يشرع فى قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالعياط

أيام زمان

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

أيامى فى اللومان.. هكذا عاشت ماجدة الخطيب داخل السجن

لهذه الأسباب.. رفض نجاح الموجى العمل مع عادل إمام

«الإفيهات المجهولة» لـ سهير البابلي.. ولماذا ترى عادل إمام «أفضل كوميديان»؟

نجم الساعة

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

الصحة

كيفية تتجنب الإصابة بالإنفلونزا

دهون البطن تهدد بأمراض خطيرة

الأغذية المصنعة ترفع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

أفضل 6 أنظمة غذاء صحية لخسارة الوزن 2020

الرئيس نيوز

إيران تنفي تقرير منظمة العفو الدولية الأخير عن الوفيات بين المتظاهرين

محكمة إسبانية ترفض تسليم وزير فنزويلي سابق لأمريكا

أسعار الذهب تهبط في مصر بعد نزول الدولار تحت 16 جنيها

الخرطوم: تقدم كبير بمفاوضات سلام جنوب السودان

منوعات

المسيح بين إغوائين.. صُنّاع السينما يصلبون "عيسى" من جديد

"أم وتعول".. السجن لمدرسة مارست الجنس مع طلابها

ضابط أمريكي يجبر مواطنًا على لعق مبولة

روسيا تصنع ألغامًا ذكية وإنسانية جديدة

كشكول

تأكيدا لما نشره "كشكول".. التعليم تتيح التحويل بين شعبتي الثانوية

"منصور": الجامعة الألمانية بالقاهرة توفر كوادر بشرية مؤهلة للمدن الذكية

بتكلفة ٦ مليون جنيه.. "شلتوت" يفتتح مدرسة بجرجا بعد تطويرها

"السيسي" يكرم فريق بجامعة القاهرة أنتج فوط صحية من الموز

إسلام سياسي

لمحاربة التطرف.."الرفاعية" تعلن تدشين مجلتها الدينية الأولى

قيادي تاريخي بالإخوان يفتح النار على الإرهابية "الجماعة في نزعها الأخير والغباء المتحكم فيها"

الطرق الصوفية تفتتح إحتفالاتها بمولد "الإمام الحسين"

سكرتير القرضاوي: تلقيت تهديدات من أحد عناصر الارهابية بسبب كتابة شهادتي عنهم

مقالات الرأي
ماجد حبته
ليبيا ليست قطر.. ولن تكون
د.مينا بديع عبدالملك
البطريرك الذى أعاد النهضة الروحية لكنيسته
القس. رفعت فكرى
الوصايا العشر
سيد عبدالقادر
الصواريخ تعيد كتابة التاريخ
المزيد
ads

الثقافة

صدور ديوان "بدوى يشبه توم هانكس فى cast away" للشاعر سالم أبوشبانة

انطلاق فعاليات مشروع "صنايعية مصر" بثقافة الغربية

الأحد.. "المتفائل" يحتفل بالعام الجديد مع جمهور الإسكندرية

"الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة".. كتاب جديد لـ بيجاد سلامة

صفحتنا ع الفيس بوك