اليوم.. محاكمة 66 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة"

تنظر الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة إجراءات محاكمة 66 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.



جدير بالذكر، أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا لـ75 متهمًا بينهم محمد البتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، وباسم عودة، وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.



وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.