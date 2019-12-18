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سياسي

مرثا محروس: فكرة منتدى شباب العالم أصبحت نموذج عالمى

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 12:18 ص
جريدة الدستور
محمد الشريف
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قالت مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة وطن، إن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة خرج بصورة مشرفة ومبهرة للعالم أجمع، حيث شارك حوالي ١٦٤جنسية مختلفة و٧٠٠٠ مشارك، مختارين من حوالي ٣٠٠ ألف متقدم، مما يدعونا للفخر أن فكرة منتدى شباب العالم أصبحت نموذج عالمي.

وأضافت "مرثا"، في تصريحات صحفية، أن الجلسة الختامية في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، شملت العديد من التوصيات الهامة، فجاءت الدعوة لإنشاء اللجنة الأورومتوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السيبرالي ولمكافحة التنمر، ودعوة الأمم المتحدة لتبني بروتوكول دولي لمكافحة الكراهية، وتدريب الشباب والشباب الأرومتوسطي على القيادة، وقيام الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر بإشراك الشباب في الأكاديمية الوطنية.

جاء الحفل الختامي بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بلقاء مفتوح مع شباب العالم، كانت كلمة فخامته هامة للغاية وخروج توصيات هامة جعلت شباب العالم يحسدون الشباب المصري على رئيسهم لما جاء من رسائل في هذا اللقاء حول رؤيته العظيمة ببناء بالاهتمام بالشباب فقد صاغ رؤيته بعبارة ذهبية "الشباب هم الحاضر والمستقبل بدونهم".

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