تنازل المستشار عبد الفتاح مراد عن خوض انتخابات نادى القضاة

كشفت مصادر قضائية عن تنازل المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف العالي، وأحد المرشحين على مقعد رئيس نادي قضاة مصر، عن الترشح تأييدًا للمستشار يسري عبد الكريم، رئيس الاستئناف، وذلك من أجل وحدة القضاة والوقوف صفًا واحدًا.



كما أعلن "مراد" عن سحب الدعوى التي أقامها أمام المحكمة المختصة لوقف انتخابات النادي، وذلك للنهوض بنادي القضاة، لتحقيق آمال وطموحات قضاة مصر المشروعة، ورغبة في عدم تفتيت الأصوات.



وكان "مراد"، رئيس قائمة الوسط، قد أعلن عن برنامج القائمة التي تخوض انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، خلال مؤتمر صحفي بمقر نادي القضاة النهري بالعجوزة، مؤكدًا في برنامجه على حق القاضي في حرية الرأي والتعبير، طبقًا للدستور والقانون، وذلك في جميع الصحف والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي دون المساس بأسرار وظيفته، وذلك تنفيذًا للدستور وللإعلان العالمي لاستقلال القضاء، والمواثيق والمعاهدات الدولية.



كما أكد على الدفاع عن استقلال القضاء، والتصدي لأية تعديات عليه، ورفض جميع المحاولات التي قد تحاك من الغير بشأن خفض سن الإحالة إلى التقاعد للقضاة، ورفض ذلك رفضًا قاطعًا لأنه يشكل عزلًا غير دستوي ضد القضاة.