إزالة الأدوار المخالفة بعقار مخالف بشارع مسجد تربانة فى الإسكندرية

واصل حي الجمرك، اليوم الثلاثاء، إزالة الأدوار المخالفة بالعقار رقم 38 بشارع مسجد تربانة، والعقار رقم 62 بشارع الشهيد مصطفى حافظ بمنطقة المنشية، وذلك بقيادة نجوى أمين رئيس الحي، والمهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحي ولجنة الإزالة بالحي وإدارة المشروعات، وبتواجد قوة أمنية من مديرية الأمن وقسم المنشية ووحده شرطة المرافق بالحي.



وتم استكمال إزالة الأعمدة الخرسانية والمسطح والحوائط الداخلية والخارجية للعقار رقم 38 بشارع مسجد تربانة، وفقا للقرار 228 لسنة 2019، وتم إزالة الأدوار المخالفة التاسع والثامن والسابع والسادس والخامس، وجارى إزالة الدور الرابع بعد الميزان وتم العمل على إزالة مخلفات التكسير وجاري الاستكمال.



كما تم استكمال الإزالة للبناء المخالف من سقف وأعمدة خرسانية بالدور الثاني عشر، وتم إزالة المخلفات

بالعقار رقم 62 الشهيد مصطفى حافظ وجاري الاستكمال.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الإسكندرية لتفعيل القانون وتخفيف العبء على المرافق العامة وحفاظا على سلامة المواطنين.