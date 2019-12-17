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مصر

"الفلاحين": الزراعة الرقمية تقلل الفاقد فى المحاصيل وترفع الإنتاج

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:55 م
الحاج حسين عبدالرحمن
الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام
عبدالناصرمحمد
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قال الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، والأمين العام لأمانة الفلاحين بحزب الحرية المصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسابق الزمن حتى تلحق مصر بركب التطور الزراعي الحديث بعد أن تأخرنا كثيرًا في مجال التطور الزراعي والزراعة الرقمية.

وأضاف "أبو صدام"، أن الزراعة الرقمية سوف تساهم في تقليل الفاقد وزيادة وجودة الإنتاج وخفض معدل استخدام المستلزمات الزراعية من مبيدات وأسمدة وتقاوي، وتساعد في انخفاض الإصابه بالأمراض؛ لأنها تنبت نبات على درجة عالية من الجودة وتقلل من عمليات تلوث البيئة.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة أصبح هدفًا لكل البشرية لزيادة الإنتاج والتغلب على مشكلة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية الغير ملائمة والحد من التلوث البيئي.

وأكد أن المستقبل الزراعي سيكون للمزارع المتعلم الذي يستطيع التعامل مع الآلات والمعدات الحديثة ومواكبة العلم الزراعي الحديث، حيث تتمحور فكرة الزراعة الرقمية في أن يتحول رعاية النباتات وزراعتها من الطرق التقليدية التقديرية حسب تقدير المزارع إلى أن يعطي النبات احتياجه من الأسمده والمبيدات وحتى المناخ داخل البيوت المحمية والجني والحصاد إلى الكمبيوتر عن طريق معلومات مخزنه عالية الدقة وعظيمة الفائدة.

وأوضح أن هذه التقنية انتشرت انتشارًا واسعًا في معظم دول العالم المتقدم مثل أمريكا والصين وفرنسا وألمانيا وإنجلترا، داعيًا وزارة الزراعة والجهات المعنية لإرسال بعثات علمية لجلب هذه الأفكار الحديثة لمصر، على أن يواكب ذلك ثورة علمية زراعية بكل الاتجاهات الزراعية مثل التعليم والإعلام والتشريعات.

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