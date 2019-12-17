-
الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الموافق 21 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل: لا حل فى ليبيا قبل سيطرة القوات المسلحة على كل الأراضى

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:53 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الباحث السياسي الليبي حسين مفتاح، إن تركيا رمت بكل أوراقها منذ بدأ الجيش الليبي بالعملية العسكرية لتحرير طرابلس، فتركيا تعتقد أن طرابلس آخر مكان يمكن أن تعتمد عليه لبناء مشروعها الراعي للإخوان، ومشروع الحلم العثماني، لهذا تتسارع الوتيرة كلما تقدمت القوات المسلحة نحو هدفها نحو العاصمة طرابلس.

وأوضح الباحث السياسي الليبي، خلال تصريحات لفضائية "الغد"، أن مواجهة تركيا تتم على مستويين، الأول: الاتجاه السياسي والدبلوماسي الذي يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث توجه في زيارة إلى القاهرة وأثينا ووجد تشجيع ودعم في وجهات النظر، كما أرسل للأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية للتنبيه من خطورة الاتفاقية.

أما المسار الثاني: بحسب ما قاله "مفتاح"، فهي القوات المسلحة والتي أصبحت أقرب من أي وقت مضى إلى عمق العاصمة طرابلس، تتقدم في أكثر من محور، وأصبح حي بوسليم في مرمى القوات المسلحة.

وتابع: "الحل في ليبيا لابد أن يكون سياسي لكن لا يتم إلا بعد استتباب الأمن، وسيطرة القوات المسلحة على كل أراضي ليبيا، فنجاح القوات المسلحة هو الفيصل في دفع الحل السياسي إلى الأمام".

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر عسكرية أن أنقرة أكملت استعداداتها لإنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا.

يأتي هذا في ظل تزايد الرفض الدولي للاتفاقيتين الموقعتين بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

العثور على 39 قطعة أثرية بمنزل عاطل في الأقصر

منذ حوالي 16 ساعة

تجديد حبس ابنة خيرت الشاطر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

منذ حوالي 12 ساعة

الباز: الدولة لم تنفق جنيها على منتدى شباب العالم

منذ حوالي 11 ساعة

"الإخوان" تهدد عاصم عبدالماجد بالطرد من تركيا

الصور

image description

مواجهة السيول والنوات بحى العامرية في الإسكندرية

image description

كلمة الرئيس في ختام #منتدى_شياب_العالم

image description

تكريم الرئيس للشباب في ختام #منتدى_شباب_العالم

image description

تنفيذ 4 قرارات إزالة لعقارات مخالفة بالإسكندرية.. صور

image description

إطلاق "الفصل النموذجي" في مدارس زفتي بالغربية

الأكثر قراءة

شريف شوباشي: حنان ترك كانت بتحضني ومبادئ الشعراوي زائفة

"اللقيط".. بلال فضل عندما يتحول الكاتب لـ"خالتي فرنسا"

لهذه الأسباب.. رفض نجاح الموجى العمل مع عادل إمام

شاب يشرع فى قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالعياط

أيام زمان

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

أيامى فى اللومان.. هكذا عاشت ماجدة الخطيب داخل السجن

لهذه الأسباب.. رفض نجاح الموجى العمل مع عادل إمام

«الإفيهات المجهولة» لـ سهير البابلي.. ولماذا ترى عادل إمام «أفضل كوميديان»؟

نجم الساعة

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

الصحة

كيفية تتجنب الإصابة بالإنفلونزا

دهون البطن تهدد بأمراض خطيرة

الأغذية المصنعة ترفع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

أفضل 6 أنظمة غذاء صحية لخسارة الوزن 2020

الرئيس نيوز

إيران تنفي تقرير منظمة العفو الدولية الأخير عن الوفيات بين المتظاهرين

محكمة إسبانية ترفض تسليم وزير فنزويلي سابق لأمريكا

أسعار الذهب تهبط في مصر بعد نزول الدولار تحت 16 جنيها

الخرطوم: تقدم كبير بمفاوضات سلام جنوب السودان

منوعات

المسيح بين إغوائين.. صُنّاع السينما يصلبون "عيسى" من جديد

"أم وتعول".. السجن لمدرسة مارست الجنس مع طلابها

ضابط أمريكي يجبر مواطنًا على لعق مبولة

روسيا تصنع ألغامًا ذكية وإنسانية جديدة

كشكول

تأكيدا لما نشره "كشكول".. التعليم تتيح التحويل بين شعبتي الثانوية

"منصور": الجامعة الألمانية بالقاهرة توفر كوادر بشرية مؤهلة للمدن الذكية

بتكلفة ٦ مليون جنيه.. "شلتوت" يفتتح مدرسة بجرجا بعد تطويرها

"السيسي" يكرم فريق بجامعة القاهرة أنتج فوط صحية من الموز

إسلام سياسي

لمحاربة التطرف.."الرفاعية" تعلن تدشين مجلتها الدينية الأولى

قيادي تاريخي بالإخوان يفتح النار على الإرهابية "الجماعة في نزعها الأخير والغباء المتحكم فيها"

الطرق الصوفية تفتتح إحتفالاتها بمولد "الإمام الحسين"

سكرتير القرضاوي: تلقيت تهديدات من أحد عناصر الارهابية بسبب كتابة شهادتي عنهم

مقالات الرأي
ماجد حبته
ليبيا ليست قطر.. ولن تكون
د.مينا بديع عبدالملك
البطريرك الذى أعاد النهضة الروحية لكنيسته
القس. رفعت فكرى
الوصايا العشر
سيد عبدالقادر
الصواريخ تعيد كتابة التاريخ
المزيد
ads

الثقافة

صدور ديوان "بدوى يشبه توم هانكس فى cast away" للشاعر سالم أبوشبانة

انطلاق فعاليات مشروع "صنايعية مصر" بثقافة الغربية

الأحد.. "المتفائل" يحتفل بالعام الجديد مع جمهور الإسكندرية

"الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة".. كتاب جديد لـ بيجاد سلامة

صفحتنا ع الفيس بوك