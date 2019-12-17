محلل: لا حل فى ليبيا قبل سيطرة القوات المسلحة على كل الأراضى

قال الباحث السياسي الليبي حسين مفتاح، إن تركيا رمت بكل أوراقها منذ بدأ الجيش الليبي بالعملية العسكرية لتحرير طرابلس، فتركيا تعتقد أن طرابلس آخر مكان يمكن أن تعتمد عليه لبناء مشروعها الراعي للإخوان، ومشروع الحلم العثماني، لهذا تتسارع الوتيرة كلما تقدمت القوات المسلحة نحو هدفها نحو العاصمة طرابلس.



وأوضح الباحث السياسي الليبي، خلال تصريحات لفضائية "الغد"، أن مواجهة تركيا تتم على مستويين، الأول: الاتجاه السياسي والدبلوماسي الذي يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث توجه في زيارة إلى القاهرة وأثينا ووجد تشجيع ودعم في وجهات النظر، كما أرسل للأمين العام للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية للتنبيه من خطورة الاتفاقية.



أما المسار الثاني: بحسب ما قاله "مفتاح"، فهي القوات المسلحة والتي أصبحت أقرب من أي وقت مضى إلى عمق العاصمة طرابلس، تتقدم في أكثر من محور، وأصبح حي بوسليم في مرمى القوات المسلحة.



وتابع: "الحل في ليبيا لابد أن يكون سياسي لكن لا يتم إلا بعد استتباب الأمن، وسيطرة القوات المسلحة على كل أراضي ليبيا، فنجاح القوات المسلحة هو الفيصل في دفع الحل السياسي إلى الأمام".



ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر عسكرية أن أنقرة أكملت استعداداتها لإنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا.



يأتي هذا في ظل تزايد الرفض الدولي للاتفاقيتين الموقعتين بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج.