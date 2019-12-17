مباحثات عسكرية بين محمد بن زايد وقائد الجيش الأمريكى

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، مع الفريق أول جيمس ماكونفيل رئيس أركان الجيش الأمريكي العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.



وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، في بيان له، أن "ابن زايد" بحث مع رئيس أركان الجيش الأمريكي خلال اللقاء بقصر الشاطئ في أبوظبي، التعاون والتنسيق المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية.



كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.



وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق عن إرسال حوالي 3 آلاف عسكري ومعدات متطورة إلى الشرق الأوسط في الخليج لدعم حلفائها في حفظ أمن واستقرار المنطقة.