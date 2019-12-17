مدحت العدل: "رويترز" مغرضة وليست حيادية

قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، إن وكالة رويترز للأنباء ليست حيادية، ولا يوجد جهة إعلامية في العالم، يمكنها أن تدعي الحيادية، فلكل وسيلة توجهاتها.

وأوضح العدل، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن صناعة الدراما عادت حاليا بقوة وبشكل كبير، موضحا أنه من الممكن أن تكون سوق الدراما قد تأثرت سابقا بسبب أوضاع الإصلاح.

وواصل أن توقيت نشر رويترز لتقريرها عن أوضاع قديمة وتصريحات قديمة بشأن أوضاع الدراما، تؤكد أن رويتزر لها غرض معين من نشر التصريحات القديمة والغرض كما يقولون مرض.