مواجهة السيول والنوات بحى العامرية في الإسكندرية

شدد المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثان، على المرور فى نطاق الحى ومنع وجود تجمعات مائية، والاستعداد لمواجهة النوات، وعدم تواجد تجمعات مياه أمطار أو صرف صحى.



وقامت إدارة الصرف الصحي اليوم الثلاثاء، بسحب مياه الأمطار أسفل كوبرى العامرية، كما تم العمل فى قرية مصطفى كامل بسحب مياه أمطار، بالإضافة إلى سحب مياه أمطار من منطقة السفن والكابلات.



وعلى صعيد أخر عقد المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثان اليوم، محضر تنسيقى للمرافق بديوان عام الحى فى وجود مدير المرافق ومدير الطرق ومدير التخطيط والمتابعة ومتابعة رئيس الحى بخصوص الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية للرصف لعام 20202019، وحضور جميع شركات المرافق، موضحا الطرق التى سيتم رصفها طبقا للخطة الاستثمارية.