أشرف رشاد: الرئيس السيسي حمل على عاتقه آمال وأحلام شباب العالم

ثمنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، توصيات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، والتي اختتمت فعالياتها اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنها جاءت متسقة مع حجم التطلعات والتحديات التى تواجه شعوب العالم، وجاءت على قدر هذا الحدث العالمي الذي يستهدف تأهيل جيل الشباب فكريًا واجتماعيًا وثقافيًا.



ووجه رشاد، في بيان رسمي للجنة، رسالة شكر وعرفان وفخر بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي على قمة الهرم السياسي في مصر؛ هذا الزعيم والبطل الذي أعاد الأمل والثقة يشع في النفوس مرة أخرى، بفضل حنكته وإيمانه العميق بأن المستقبل لن يستطيع رسمه شخص واحد مهما امتلك من إمكانيات وقدرات.



وأشار رشاد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل على عاتقه آمال وأحلام شباب العالم أجمع، بتوجيهه الملوك والرؤساء نحو ضرورة الاهتمام بهم وفتح المجال العام لهم؛ ليعود الشباب مرة أخرى لتبوأ مكانتهم اللائقة بهم ويثبتون للعالم من جديد أن رؤية كانت وما تزال ثاقبة وتعكس قراءة جيدة ودقيقة للمستقبل.



وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن مصر ما تزال تبهر العالم وتعلم الدول جميعها دروسا في الإنسانية، والسلام، وترسيخ مفاهيم الحوار لحل المشاكل والقضايا؛ حيث أنه لا سبيل للوصول لمجتمعات آمنة ومستقرة وناهضة بدون الحوار والتخلي عن الصراعات والخلافات.



وأوضح رشاد، أن اللجنة ستوجه الدعوة لكافة الأطراف المعنية بتنفيذ توصيات المنتدى، للتعرف على خطة تنفيذها، والمشاركة في تذليل العقبات متى وجدت؛ حتى يتثنى تنفيذ التوصيات بالشكل الذي الأمثل، وكذلك المشاركة في صناعة مستقبل أفضل لشعوب العالم.



واختتم رشاد بيان اللجنة بالتأكيد على: "لقد عبر المنتدى بصدق عن مدى تبني الدولة المصرية هموم شعوب الدول المتصارعة، وآمالها في الوصول لمستقبل تنعم فيه بالأمن والأمان والاستقرار، كما كان منصة عبرت عن استراتيجية القيادة السياسية للنهوض بمصر وشعبها وشبابها لآفاق أرحب".