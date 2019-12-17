أصدر مكتب وزير العدل مساء، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعيين هشام صادق، مديرا لمحكمة الزقازيق، خلفا للمديرة السابقة لبلوغها السن القانونى للمعاش.



وكان المستشار أحمد إسماعيل، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، أصدر قرارا بتعيين هشام صادق، مديرا لمحكمة الزقازيق، خلفا للمديرة السابقة "سكينة حجازى"، والتى بلغت السن القانونى للمعاش.



يذكر أن هشام الصادق، كان يشغل منصب مفتش للمطالبة بوزارة العدل، قبل تعيينه مديرا لمحكمة الزقازيق، وسادت حالة من الارتياح بين موظفى المحكمة، بسبب إصدار ذلك القرار، بعد وصفهم مديرة المحكمة السابقة بالتعنت والتشدد.



وأهابت مساعد الوزير بسرعة تنفيذ القرار، والعمل به عقب صدوره.