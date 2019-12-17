البازعن تحالف السراج وأردوغان: يوجد مخطط لإدخال الجيش المصري في معارك عسكرية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تعقيبا على الاضطرابات السياسية التي تشهدها ليبيا، وتحالف حكومة السراج مع أردوغان، إن مصر مقبلة على معركة حياة أو موت، خاصة وأن هناك إصرار من قوى دولية على إدخال الجيش المصري في مواجهة مباشرة، ومعارك يتم استنزافه فيها.

واستكمل الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الأمة العربية كانت محمية بـ 3 جيوش وهي العراقي والسوري والمصري، والآن لا يوجد جيش عراقي أو سوري، وهناك محاولات لجر الجيش المصري في مواجهات عسكرية لاستنزافه.

ولفت إلى أن دخول صدام الحسين في الكويت ومنحه الضوء الأخضر من القوى الدولية، كان بداية لتفكيك الجيش العراقي، منوها إلى أن هناك نوع من التحرش العسكري بالجيش المصري لإدخاله في معركة.

وواصل أن أردوغان يتم استغلاله لتنفيذ مخطط تفكيك الجيش المصري.