تنفيذ 4 قرارات إزالة لعقارات مخالفة بالإسكندرية.. صور

نفذت وحدة التدخل السريع، ووحدة الإزالة بحى المنتزة أول بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عمل حواجز خشبية حول العقارين رقمي 485 ورقم 486 طريق الجيش، حيث يمثلان خطورة على السكان والمارة بالطريق العام.



كما قامت وحدة الإزالة والتدخل السريع بفك شدة جزء من الدور السابع علوي أول عزبة البكاتوشي أمام أرض منصور شفرولية.



بالإضافة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، وتم تسليم مقاول الهدم قرار رقم 793810 صفيحة 21 تنظيم شارع خلف 42 دار عيسى، وذلك ضمن حملات التصدي لظاهرة البناء المخالف وإيقاف الأعمال بحي المنتزه أول؛ حرصًا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر.



جاء ذلك بحضور المهندسة وفاء حامد سكرتير عام الحي ورئيس لجنة الإزالة، يرافقها كلا من، اللواء سامي خفاجة، حكمدار شرق الإسكندرية، والعميد طارق هندي مأمور قسم المنتزه أول، والعقيد عبدالحميد السكران رئيس مباحث قسم المنتزه أول، والنقيب ممدوح حلاوة رئيس وحدة المرافق المنتزه أول، ومدير إدارة أشغال الطريق والإعلانات ووكيل إدارة أشغال الطريق والإعلانات، ومعاوني أشغال الطريق، والكول الأمني المكبر، ومباحث قسم المنتزه أول.



وفي حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، قامت لجنة التدخل السريع، بمنع أي أعمال بناء مخالف في المهد وفرض الانضباط والالتزام بالقانون، حيث توجهت للعقارات الآتية:



وتم فك شدة خشبية أعمدة بالدور الأول علوي بالعقار الكائن خلف معرض سيارات عظومة عزبة الحسينية قرية أبيس، وفك شدة خشبية سملات بالعقار الكائن سكة 30 خلف مدرسة مصر الحديثة منطقة أبيس، وذلك ضمن أعمال الرقابة والرصد لأي مخالفات مستمرة بنطاق الحي.