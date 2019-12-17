"الدستور" تنقل وقائع تسلم الفنان علي الحجار لجائزة "السلطان قابوس"





من جانبها، تستعد "الدستور" لنقل وقائع تسليم الجائزة، في بث مباشر للحفل كاملا، على موقعها الإلكتروني.



وكان مركز "السلطان قابوس العالي" للثقافة والعلوم أعلن، في 13 نوفمبر الماضي، أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الثامنة، بفروع الثقافة والفنون والآداب.



يذكر أن الفنان علي الحجار اختتم حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ28، بحفل كامل العدد، مساء الثلاثاء (12 نوفمبر) على مسرح أوبرا الإسكندرية.

يستعد الفنان علي الحجار لاستلام جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، والتي تشمل وسام "السلطان قابوس"، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 100 ألف ريال عماني (4 ملايين و187 ألف جنيه مصري تقريبا).وأعلن الحجار، سفره اليوم (الثلاثاء)، إلى سلطنة عمان، بصورة له مع زوجته، على موقع "إنستجرام" لمشاركة الصور.