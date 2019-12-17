أمير الكويت لوزراء الحكومة: "اللي يتهمك قول له هناك محاكم"

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وزراء الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد، إلى العمل سويًا من أجل الوطن والمواطن، مطالبًا إياهم بالرد على المزاعم والاتهامات التي توجه لهم عبر المحاكم وألا يخافوا من شيء.



وأكد أمير الكويت، خلال استقباله الوزارة الجديدة، في قصر بيان، أن الحكومة أمامها مسئوليات كبيرة في هذه المرحلة المهمة، داعيًا الوزراء إلى مضاعفة الجهد لتسريع عملية التنمية والبناء وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة وحماية المال العام.



ودعا الشيخ صباح الأحمد الوزراء الجدد إلى التعاون مع رئيس الوزراء والرد على الاتهامات والكلمات الجارحة التي تريد زعزعة استقرار الحكومة.



وخاطب أعضاء الحكومة:"عليكم العمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية في إطار تطبيق القوانين والأنظمة، أنا سعيد للإخوان الجدد في الوزارة، وأتمنى لهم أن يتعاونوا مع رئيسهم تعاونًا تامًا لمجابهة بعض - للأسف - من يريد زعزعة استقراركم أنتم كوزراء، ستتحملون كثيرا من بعض الكلمات الجارحة والكلمات، عليكم الرد عليها لا تخجلوا إذا كان يتهمك بشيء قول له هناك محاكم".



وأدت الحكومة الكويتية الجديدة اليوم اليمين الدستورية خلفا لحكومة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.