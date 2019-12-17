السيطرة على حريق برج شبكة محمول في الزقازيق

سيطرت قوات الحماية المدنية في الزقازيق على حريق اندلع في برج شبكة محمول.



تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة الزقازيق بنشوب حريق نتج عنه دخان كثيف وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وكشفت المعاينة المبدئية عن وجود 2 جركن جاز أسفل البرج وجار التحقيق لمعرفة أسباب الاشتعال.