شقق سكنية معفاة من الإيجار لضحايا العقار المنكوب بالشرقية

أصدر محافظ الشرقية قرارا بإتاحة وحدات وسكنية بالإيجار من وحدات "الإسكان المتوسط" التابعة لصندوق الإسكان بالمحافظة، للموطنين المتضررين من حادث العقار المنهار بشارع الشيخ شحاته بمركز فاقوس.



كما قرر المحافظ إعفاء المستأجرين من القيمة الإيجارية للوحدات السكنية البديلة لمدة شهرين، لحين الانتهاء من أعمال الفحص والترميم للعقارات المتاخمة والمتضررة من انهيار العقار.



وأمر المحافظ فتح باب الشراء لتلك الوحدات الكائنة بقرية سنيطة بسعر التكلفة، معلنا تحمل المحافظة لقيمة إيجار وحدات سكنية خارجية للمتضررين لمدة شهرين.



كما قرر محافظ الشرقية تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان لحصر جميع المنازل المقامة بحوائط حاملة بمركز ومدينة فاقوس للوقوف على حالتها الإنشائية وإعداد تقرير للعرض على المحافظ.



وأمر محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بتوفير كشافات إنارة ومولدات كهرباء لمساعدة فرق قوات الدفاع الشعبي في رفع أنقاض العقار المتهدم، وكذلك قطع المرافق بالمنطقة المحيطة بالعقار من غاز وكهرباء وتوفير مولدات إنارة بديلة لخدمة المواطنين.



ومازالت أعمال رفع الأنقاض مستمرة بحضور محافظ الشرقية ومدير الأمن والقيادات التنفيذية.