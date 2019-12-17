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مايا مرسي: منتدى شباب العالم ينافس منصات الأمم المتحدة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:41 م
مايا مرسي
مايا مرسي
رباب الأهواني
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قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة به نضج في التحضير والموضوعات وانتقاء الشخصيات المتحدثة.

وأعربت "مرسي" خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc" على هامش فعاليات ختام منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، عن سعادتها بعدد طلب المشاركين لحضور المؤتمر، مشيرة إلى أن هناك 300 ألف طلب على مستوى العالم لحضور منتدى شباب العالم، يتم انتقاء 7 آلاف لأخذ فرصة الحضور، وهذا ما يثبت نجاح وقوة المنتدى على مستوى العالم كله.

وأوضحت أنه كلما تكبر المنصات، يزداد الطلب عليها وكانت قصص نجاح مناقشة الموضوعات أكثر، مشيرة إلى أن المنتدى يخدم الموضوعات التي يحتاجها الشباب.

كما أعربت عن سعادتها بتواجد الفتيات القوي على كل المنصات والحوارات، مشيرة إلى أن المتحدثات لبقات جدا، كما أن هناك أجندة واضحة للحضور والموضوعات التي تتم مناقشتها في كل جلسة، متابعة: "حضورهم متميز ومليء بالعلم".

وأكدت أن منتدى شباب العالم أصبح ينافس منصات أمم متحدة كثيرة جدا، متابعة: "من واقع خبرتي، فإن هذا المنتدى من أفضل المنتديات الدولية التي حضرتها".

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احتفالية ختام #منتدى_شباب_العالم

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