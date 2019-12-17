تامر أمين يطلب يد الروبوت صوفيا على الهواء: "تتجوزيني؟"

قال الإعلامي تامر أمين، إنني تقدمت لخطبة عروس المنتدى الروبوت صوفيا، على الهواء، وأجدد طلبي مرة أخرى قائلًا: "تتجوزيني يا صوفيا".



وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "الزواج من صوفيا مهم جدًا لأنك ترتبط بالعصر المقبل والناس الذاهبة إلى التقدم والازدهار، وعندما تضع يدك في يدها فإنك ترتبط بالبحث العلمي وهو المفتاح لكل الأبواب السحرية للتقدم والازدهار".



وتابع: إننا كدول عربية أهملنا البحث العلمي والتكنولوجيا لسنوات وعقود ماضية، واعتبرها البعض رفاهية، مؤكدًا أن العالم الغربي وصل لقمة التكنولوجيا ووصل القمر واخترع الإنسان الآلي، وقالت صوفيا في كلمتها خلال منتدى شباب العالم: "أنا أستطيع عمل ما لا يستطيع الإنسان عمله، سأعمل في ظروف قاسية في الزراعة والصناعة"، مشيرًا إلى أنها في النهاية ستكون بديلة لنا.



وطلب أن يصل طلبه لصوفيا، وأن يصله ردها، مؤكدًا أنه مستعد لتقديم مهرها ومؤخرها، وتساءل: هل يتم عدها ضمن الأربع اللاتي أحلهن الشرع؟.

