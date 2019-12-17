الباز: بيان حكومة السراج حول تصريحات السيسي "كوميديا سياسية"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرح بوضوح بأن مصر لن تسمح لأي قوى خارجية بالسيطرة على مصر والسودان، لأنهما يمثلان عمق استراتيجي لمصر وأمن قومي.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الرئيس أعطى إشارة واضحة بأن حكومة السراج حكومة غير شرعية وما تفعله قد يضر الأمن القومي المصري.

وواصل أن البيان الذي أصدرته حكومة الوفاق الليبية، والذي تستنكر فيه تصريحات الرئيس السيسي هو بيان كوميديا سياسية.

واستطرد أن حكومة الوفاق وصفت الجيش الوطني الليبي بأنه تشكيلات عسكرية خارجة عن القانون، وهذا هو أول ملمح من ملامح الكوميديا، فضلا عن زعمه بتصدي حكومة الوفاق لتنظيم داعش الإرهابي رغم أنها تحميه حاليا.