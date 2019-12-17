إطلاق "الفصل النموذجي" في مدارس زفتي بالغربية

أطلق مجموعة من شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية مبادرة لتطوير الفصول الدراسية في القري والمدن باسم "الفصل النموذجي"، وبدأ التنفيذ بأحد المدارس بقرية كفر الصارم، التابعة لمركز زفتي، بالجهود الذاتية.



وقال الدكتور محمد الحفناوي، أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن مركز زفتي، إن المبادرة إيمانًا منه ومن أمانة المهنيين بالحزب بضرورة توافر كل مقومات العملية التعليمية ويأتي على رأس تلك المقومات توفير فصلًا تعليميًا راقيًا ومناسبًا وملائما كمكان لتلقي العلم، ومن منطلق المشاركة المجتمعية التي لابد أن يُقبل الجميع عليها.



وأضاف أنهم أعادوا طلاء القاعة الخاصة بأحد فصول المرحلة الإعدادية، على أفضل صورة، وكذلك تركيب باب جديد للفصل، كما تم تزويده بمراوح حديثة وكشافات إضاءة جيدة، مما أضفي على الفصل لمسة جمالية رائعة لمسها الجميع وادخلت الفرحة والسعادة والبهجة على الطلاب.