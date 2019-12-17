محافظ الشرقية يطمئن على مصابي حادث "عقار فاقوس"

زار محافظ الشرقية، مستشفى فاقوس العام للاطمئنان على الحالة الصحية لكلٍ من "حامد محمد عبدالمولى"، 42 عاما، و"علي عبدالمنعم السيد" 35 عاما، اللذين أصيبا إثر انهيار عقار سكني بشارع الشيخ شحاتة بجوار مسجد المجيدي بمنطقة نجيزه مركز فاقوس، وأسفر الحادث أيضا عن وفاة حالتين آخرين.



وأدار المحافظ حوارًا مع المصابين واستفسر منهما عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشددًا على إدارة المستشفى تقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لحالة المصابين، وعدم مغادرتهما المستشفى إلا بعد تماثلهما للشفاء.



وكان محافظ الشرقية فور تلقيه إخطارًا من غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام بوقوع انهيار عقار سكني مكون من أرضي و3 طوابق بشارع الشيخ شحاتة، انتقل على الفور المحافظ وبرفقته اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، واللواء ماجد الأشقر مدير فرع الأمن العام بالشرقية، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة، لمكان الحادث للوقوف على ملابساته ومتابعة الموقف أولًا بأول وتوجيه الجهات المعنية باتخاذ اللازم وسرعة رفع الأنقاض، وتقديم أوجة الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين وسرعة إنهاء تصاريح الدفن لحالات الوفاة والبالغ عددهم حالتين.



وقدم محافظ الشرقية الشكر لرجال قوات الدفاع المدني بالشرقية والإسعاف لسرعة نقل وإنقاذ المصابين، ولجميع الجهات الأخري المعاونة، والتي شاركت في سرعة إدارة الأزمة والتوجه فورًا لمكان الحادث، ورفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.



كما شهد الحادث وفاة حالتين وهم ولاء محمد عبدالهادي 31 سنة ونورهان محمد عبدالمنعم 14 سنة، وانهيار جزئي لشرفتين خارجيتين بعقارين متآخمين للعقار المنهار.