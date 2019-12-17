ترامب يصف إجراءات عزله بـ"العار"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إجراءات عزله بأنها عار.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأمريكي بنظيره الجواتيمالي جيمي موراليس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وفقا لما أوردته قناة "سي إن إن" الأمريكية.



وقال الرئيس الأمريكي إنه لا يتحمل أي مسئولية بشأن إجراءات العزل، مشيدًا بما قام به من مجهودات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الثلاث الماضية.



أكد الرئيس الأمريكي أن المحادثة الهاتفية مع نظيره الأوكراني لم تشتمل على خطأ، لافتًا إلى أن الرؤساء الأمريكيين القادمين سيكون عليهم التعايش مع مثل هذا الأمر.