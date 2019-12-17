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خبير اقتصادي: منتدى شباب العالم أكد أن السيسي "أبوالشباب"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:20 م
السيسي
السيسي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن منتدى شباب العالم أتاح فرصة للشباب بالتواجد في منصة تمتلك الشفافية التامة، وجعل الشباب لا يشعرون بالخوف الذي كان موجودا في مصر في آخر 50 عاما، بالإضافة إلى مزج السياسة والاقتصاد في آن واحد ووتيرة واحدة.

وأضاف "حمزة"، خلال حواره في قناة "النيل الإخبارية" بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا المنتدى تناول أكثر من محاكاة، مثل محاكاة البحر المتوسط، وأتاح توافر الروبوت صوفيا الذي أتاح فرصة للمشاركين لمشاهدة التكنولوجيا الجديدة، علاوة على مشاركة رواد الأعمال وهذه أكبر استفادة من هذا المنتدى من الجهة الاقتصادية؛ مشيرا إلى أن سوق العمل المصرية أصبح منصة لرواد الأعمال خلال الـ 6 سنوات الماضية أي منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد، مستشهدا بالمشروعات القومية التي تم طرحها وتنفيذها على أرض الواقع.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المنتدى جعل هناك حالة من التناغم بين الشباب المصري والشباب المشارك في المنتدى من جميع أنحاء العالم، موضحا أن المنتدى أتاح فرصة أن يستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب من مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن مصطلح "أبوالشباب" هو المصطلح الأفضل والمناسب للرئيس السيسي.

وأوضح أن تلك المنتديات يكون لها مغزى سواء استثماريا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، مشيرا إلى أن الشباب المصري يمتلك الفكر الذي يمكنه من استيعاب الشباب الأوروبي أو الإفريقي أو الآسيوي أو الأمريكاني.

وكشف أن سبب عقد جلسة محاكاة البحر المتوسط بمنتدى شباب العالم، قائلا: "إن كل العالم حاليا يتصارع على الغاز والنفط، وسبب الصراع في منطقة الشرق الأوسط على مدار العصور هو صراع على الطاقة".

ولفت إلى أن العالم يمر حاليا بحروب اقتصادية، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى إلى حل مشكلاتها، وإنشاء مشروعات قومية عملاقة يُباشرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه منذ أكثر من 3 سنوات.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن نموذج محاكاة البحر الأوسط، ساعد في نشر ثقافة الاتحاد بين دول البحر المتوسط في تقسيم هذه الثروات وعدم اللجوء إلى الصراع، مشيرا إلى أن الشباب المشارك في المنتدى أكد للجميع أنهم قادة المستقبل.

ووجه رسالة إلى الشباب، قائلا: "لا تيأس من الواقع، وحاول أن ترى نماذج نجاحة في أي مجال، وركز فيه، ستجد الفرصة موجودة وهتنجح أكيد".

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